Yaşar Topluluğu’ndan peynir fabrikası yatırımı!

Yaşar Topluluğu'nun yurt dışındaki ilk gıda üretim yatırımı faaliyete geçti. HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; “Yaşar Topluluğu'nun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de gıda ve boya sektörlerinin öncüsü olan Yaşar Topluluğu, yurt dışında gıda alanında ilk üretim yatırımını hayata geçirdi. 1984 yılından bu yana Pınar markasıyla Körfez Bölgesi'ne ürün ihraç eden, 2000 yılında kurulan HDF FZCO şirketiyle bölgedeki yayılımını ve pazar payını artıran Yaşar Topluluğu, yeni şirketi HADAF Foods bünyesinde kurulan peynir işleme fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk peynir işleme fabrikası, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Birleşik Arap Emirlikleri Gıda Güvenliği Bakanı H.E. Mariam Bint Mohammed Almheiri, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Khalifa Sanayi Bölgesi (KIZAD) CEO'su Samir Chaturvedi, Abu Dabi protokolü, Yaşar Topluluğu çalışanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bayileri ile tedarikçileri katıldı.

30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Açılış töreninde konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; “Pınar markasıyla 46 yıldır Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörüne öncülük ve liderlik ediyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılışını yaptığımız, Topluluğumuzun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz. 20.000m2 alan üzerine kurulu yatırımımızın ilk fazı yaklaşık 30 milyon dolardır. Yatırım tam kapasiteye ulaştığında 100 kişiye istihdam sağlayacak. Körfez Bölgesi'nde yeni yatırım ve istihdam olanaklarını izleyerek büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz.

İhracata başladığımız 1984 yılından bu yana Körfez Bölgesi'nde Pınar markasını sahiplenen, memnuniyetleri ile markamızı en beğenilen marka seçen, bizi geliştiren, daha iyiye ve başarıya ulaşmamızda büyük rol oynayan tüm tüketicilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. İşimizi ve Pınar markamızı büyütecek yeni yatırımın hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum”dedi.