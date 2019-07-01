Yaşlılık aylığı nedir, kimlere verilir?

65 yaş üstü aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı nedir? Devlet tarafından bağlanan aylık kimlere verilir? Özellikle de yaşlılık aylığı almak isteyen vatandaşların merak ettiği bu sorular akıllarda soru işareti bırakıyor. Binlerce kişinin internet üzerinden detaylı bilgi aradığı 65 yaş aylığı hakkında hazırladığımız haber sayesinde kafanızı karıştıran tüm soruları cevaplandırabileceksiniz. İşte ayrıntılı bilgi…

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Devlet tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı), hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz ve adından da anlaşılacağı gibi 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşların yararlanabileceği bir maaştır. Detaylı bilgi için http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17049&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=65%20ya%C5%9F linkindeki 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

Ülkemizde binlerce kişi yaşlılık aylığından faydalanırken, binlerce kişi de nasıl faydalanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte yaşlılık aylığı için gerekli şartlar;

65 yaşın doldurulması,

Türk vatandaşı olması,

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Nafaka almıyor olması,

Hiçbir geliri olmaması,

Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanır; ancak şartlardan bir ya da birkaç tanesini sağlamıyorsa yaşlılık aylığı için yapılan başvurular reddedilmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI NASIL BAĞLANIR?

Yaşlılık maaşından yararlanabilmek için ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız.

Başvuru formunu ise Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden temin edebilirsiniz.

Daha sonra kaymakamlıktaki Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alacaksınız.

İl ya da ilçe idare kurulundan muhtaçlık belgesi alacaksınız. Alınan belgeler SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bu belgeler incelendikten sonra yaşlılık maaşı alıp alamayacağınız belli olacak.