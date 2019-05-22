Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın Kenya’da soyuldu

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın Kenya'daki safari yaparken konakladığı kampta soyuldu. Aydın'ın ünlü iş insanı Richard Branson'a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.

yemeksepeti'ni 2015 yılında 589 milyon dolar karşılığında satan ancak CEO'luk görevine devam eden Aydın hırsızlık olayının ‘içeriden birisinin işi' olduğunu öne sürdü. Aydın, İngiliz milyarder Richard Branson'a attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:

“2 gün önce Mahali Mzuri'deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.” Branson'dan ise Aydın'ın mesajına yanıt gelmedi.

“Çılgın işadamı” ve “muhteşem pazarlamacı” olarak tanınan Branson'a ait olan lüks safari kampı daha önce pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştı.