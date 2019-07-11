Yemeksepeti yeni kampanyasını tanıttı

Düzenlenen lansman toplantısında; Büşra Develi, Edis ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, kampanya ile ilgili merak edilenleri aktardı.

Edis kampanya ile ilgili heyecanını paylaşarak “Yemeksepeti benim için sadece yemek siparişi verdiğim bir platform değil, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli işlerini beğenerek takip ettiğim bir platform. Yemeksepeti'nin sıra dışı ve farklı bir tarzı var ve ben bunu çok seviyorum. Yemeksepeti kullanıcıları için kurye olmak sadece kullanıcılar için değil benim için de enteresan bir deneyim olacak” dedi.

Büşra Develi ise “Bir gün kurye olacağımı hiç düşünmemiştim, inanılmaz eğlenceli olacak. İyi motor kullanırım ama bakalım adresleri kolay bulabilecek miyim? Kullanıcılarla birebir etkileşimde olacağım için çok eğlenceli diyaloglarımız olacağına eminim” dedi. Büşra Develi, reklam filmi çekimlerinde en keyif aldığı sahnelerin ise reklam filminin şarkısını seslendirdikleri klip çekimleri olduğunu söyledi.

Online yemek siparişi sektörü lideri olarak farklı ve özgün projeler ile de sektörde lider olduklarını vurgulayan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, “Biz hiçbir zaman sadece yemek siparişi verilen bir platform olmadık. Yemekle birlikte eğlenceyi de servis ettik. Günümüz teknoloji çağının tüketicisi hepimizden zeki ve farklı bir mizah anlayışına sahip. Biz de interaktif işleri zeki ve farklı bir mizah anlayışıyla kurgulamayı çok seviyoruz. Ünlü iş birliğini sıra dışı bir yaklaşımla ele aldığımız #AcıktırBeni kampanyası ile kullanıcılarımıza yine benzersiz ve unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.” dedi.