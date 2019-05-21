Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tanıtıldı

Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar Frankfurt'taki Almanya Merkez Bankası'nda görücüye çıktı. Yeni banknotlarına eskisine göre daha küçük olduğu gözlendi.

İki yeni banknotun toplamı 300 euro ederken 300 euronun bugünkü euro/TL kuru karşılığı (6.76) 2.028 TL oluyor.

Bekar bir asgari ücretlinin eline Türkiye'de aylık 2020 TL geçiyor.

500 EURO ARTIK BASILMIYOR

Avrupa Birliği (AB) Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılan 500 Euro’luk banknot, Almanya ve Avusturya’da da 26 Nisan tarihinden itibaren basılmıyor.