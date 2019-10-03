Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etti

Galatasaray eski başkanının şirketi konkordato ilan etti. Yeni Elektrik’in Gebze’de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit – Ansaldo ortaklığında Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal’ın şirketi Unit’in payı ise yüzde 60.

2007 YILINDA KURULDU

Bir Unit Investment NV ve Ansaldo Energia ortak girişimi olan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2007 yılında kuruldu. Kuruluş amacı doğrultusunda, EPDK'ya Üretim Lisansı almak üzere başvuru yapan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2008 yılında üretim lisansını almış ve Kocaeli – Dilovası İMES OSB içerisinde üretim tesisi kurmaya hak kazandı.

İSTANBUL’A ELEKTRİK SAĞLIYOR

İnşaatı 2011 yılında başlayan 865 MWe kurulu güçteki Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin inşaatı Aralık 2013 yılında tamamlanmış ve Enerji bakanlığı tarafından geçici kabulu yapılarak elektrik üretimine başlamıştır. Bulunduğu konum itibari ile bir çok endüstriyel tesis için atardamar niteliği taşıyan Yeni Elektrik 865 MWe DGKÇS ulusal şebeke ve İstanbul metropolü başta olmak üzere civarındaki yoğun yerleşim bölgelerine ve endüstriyel tesislere elektrik sağlıyor.

Mahkeme kararının yayınlandığı ilan: