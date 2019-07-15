Yeni kimlik ücretleri 2019: Çipli kimlik için gerekli evraklar nelerdir?

Yeni yıl itibariyle yeni kimlik çıkarmak isteyenler için alınacak ücretler belli oldu. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre 2019 yılında yeni kimlik çıkarma ve yenileme ücretleri ne kadar oldu? Gerekli evraklar neler? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YENİ KİMLİK ALMAK İÇİN RANDEVU ŞARTI KALKTI

Yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

Nüfus Cüzdanı Yerine Yeni Kimlik Almak İçin Gerekli Belgeler

– Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız. Nüfus Cüzdanı olmayan kişiler diğer kimlikleri de yanında götürebilir. (Sürücü Belgesi, Pasaport, TSK Kimlik Kartı, Evlilik Cüzdanı, Pasaport, Avukatlık – Kimlik Kartı, Öğretmen Kimliği, Hakim Savcı Kimliği, Sarı Basın Kartı)

– Bir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

– 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.

Evlilik Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Evlenen çiftlerin kimlik belgelerini yenilemeleri için öncelikle Belediyenin Nikah Dairesinin evlilik işlemlerine dairesinin evlilik işlemlerinize dair belgeleri Nüfus Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir. Gereken diğer evraklar;

– Eski kimlik belgeleriniz,

– Evlilik cüzdanınız,

– Biyometrik fotoğraf,

– 22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu

Boşanma Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Kesinleşme şerhi yayınlandıktan sonra (avukatınız bu hususu bilir) Mahkeme’nin söz konusu kararı Nüfus Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Ardından sizler aşağıda ki belgeler ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne başvurunuzu yapınız:

– Eski kimlik belgeniz,

– Boşanmanın kesinleşme kararı (Bu çok önemlidir. – Kesinleşme kararı olmadan boşanmış sayılmazsınız)

– Biyometrik fotoğraf

– 22,5 TL ödeme makbuzu

Yeni Doğan Bebekler İçin Gerekli Belgeler

Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye gerek yoktur.

Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. Aksi halde ücret talep edilmektedir.

Evrak olarak ise; başvuruyu yapan anne ise annenin baba ise babanın kimliği ile doğum belgesi.

Kayıp, Çalıntı Ve Yıpranma Nedeniyle Kimlik Çıkarma Belgeleri

Nüfus Cüzdanlarını kaybeden ve çaldıran kişilerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret ile yeni tip T.C. Kimlik Kartını kaybedenlerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret birbirinden farklıdır.

Nüfus Cüzdanınızı Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– Resmi geçerliliği olan herhangi bir kimlik belgesi

– 22,5 TL kimlik çıkarma işlemi

– Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Yeni T.C. Kimlik Kartını Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– 45 TL ödeme makbuzu (Yıpranma durumunda 22,5 TL)

Biyometrik Fotoğraf (Sistemdeki fotonuz son 6 aya ait ise gerek duyulmamaktadır)

– Kimlik Belgesi: Kimliğinizi kaybettiğiniz için kimlik belgeniz zaten yoktur. Başvurunuzda daha önceki biyometrik verileriniz kontrol edilerek alınacaktır. Başvuruya giderken ehliyet gibi diğer belgelerinizi yanınızda götürmenizde fayda var.

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ 2019

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli ücretler aşağıdaki gibidir:

– KİMLİK YENİLEME: 22,50 TL

– KAYIP KİMLİK YENİLEME: 45 TL

– EVLİLİK NEDENİYLE KİMLİK DEĞİŞİMİ: 22,50 TL

– ESKİYEN KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME: 22,50 TL

– YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: ÜCRETSİZ

– YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: 22,50 TL

(VAKTİNDE YAPILMAYAN BİLDİRİM İÇİN)

ANLAŞMALI BANKALAR

Yeni kimlik ücretini başvuru yapmadan önce anlaşmalı bankalara yatırmanız gereklidir. İşte anlaşmalı bankalar:

– AKBANK T.A.Ş.

– AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

– ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ALTERNATİFBANK A.Ş.

– ANADOLUBANK A.Ş.

– ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

– CITIBANK A.Ş.

– DENİZBANK A.Ş.

– BURGAN BANK A.Ş.

– FİBABANKA A.Ş.

– FİNANSBANK A.Ş.

– HSBC BANK A.Ş.

– ICBC TURKEY BANK A.Ş.

– ING BANK A.Ş.

– KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ODEA BANK A.Ş.

– PTT ŞUBELERİ

– ŞEKERBANK T.A.Ş.

– T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

– TURKISHBANK A.Ş.

– TURKLAND BANK A.Ş.

– TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

– VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

• YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

• ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.