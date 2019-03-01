Yeni KOBİ kredisi 25 milyar TL’lik oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde “İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunmuş,”KOBİ’ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız.” ifadelerini kullanmıştı. Albayrak yeni paketin detaylarını twitter hesabından duyurdu.

Bakan Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada da KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmelerin yararlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada kredilerin ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1.5 milyon TL’ye kadar kullandırılabileceği belirtildi.

TBB’nin verdiği bilgilere göre, 2019 başında uygulanan ilk KOBİ değer kredisi ile 80,269 KOBİ’nin toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip olduğu ifade edildi