Yeni paket ekonomiye İVME katar mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) adını taşıyan finansman paketini Perşembe günü yaptığı sunumla açıkladı. Albayrak’ın bu yıl içinde açıkladığı ikinci paket olan bu programla imalatçı ve ihracatçı şirketlere destek verilmesi amaçlanıyor. Pakete göre hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım sektörlerindeki şirketlere yıl sonuna kadar kamu bankaları tarafından 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak.

Albayrak, “ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı veren ve ihracat potansiyeli yüksek” olan sektörlere sağlanacak bu finansman katkısıyla cari açığın düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Albayrak’a göre Türkiye Haziran ayı itibariyle cari fazla vermeye başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) en son açıkladığı verilere göre Mart ayında cari açık 589 milyon dolar oldu. 12 aylık cari açık ise 12 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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PAKETLER HARCAMA ARTIRICI ÖNLEMLERLE GELİYOR

BBC Türkçe’nin Reuters haber ajansından aktardığına göre; Albayrak’ın açıklamasıyla ilgili yorum yapan Pictet Varlık Yönetimi’nden kıdemli ekonomist Nikolay Markov, “Programın kapsamına bakarsak şimdi bu konuyu daha ciddi ele alıyorlar gibi. Ancak bu önlemler en temel makro sorunları ele almıyor, bunlara geçici önlemler olarak bakmak gerekir” dedi.

‘SORUNUMUZ GEREKSİZ HARCAMALARI KISIP ENFLASYONU DÜŞÜRMEK’

Ekonomist Mahfi Eğilmez Twitter’dan yaptığı açıklamada, hedefin harcamaları kısıp, enflasyonu düşürmek olması gerektiğini söyledi.

Her açıklanan paket harcama arttırıcı önlemlerle geliyor. Oysa bizim sorunumuz gereksiz harcamaları kısıp enflasyonu düşürmek. Büyüme zaten gitti. Ve bu noktadan sonra büyümeyi harcama arttırarak yükseltmek mümkün değil. Çünkü beklentiler olumsuz. Kimse bu havada yatırıma girmez. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 23, 2019

‘CARİ FAZLA KRİZİN GÖSTERGESİDİR’

Ekonomist Ümit Akçay, “Mevcut üretim yapısı içinde, cari fazla, ekonomik krizin göstergesidir. Aksi yöndeki yorumlar, gerçeği saptırmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNEMLİ BİR DESTEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Albayrak’ın açıkladığı hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarıma yönelik İvme Finansman Paketi, orta ve uzun vadeli olumlu etkileri olacak, üretimin katma değerini artıracak iş dünyasına yönelik önemli bir destektir.” açıklamasında bulundu.

Albayrak’ın 10 Nisan’da açıkladığı bu yılın ilk teşvik paketinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği duyurusu öne çıkmıştı.

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