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Yeniden değerleme oranına Cumhurbaşkanı karar verecek

Yıl sonu enflasyon yüzde 12 beklenirken resmi evraklar ve trafik cezalarında yüzde 22.58 zam geleceğinin açıklanmasının ardından vatandaşın tepkisi büyük olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi zammın Cumhurbaşkanı'nın kararı ile son halini alacağını söyledi.

08:03 -
Haberler Ekonomi
Yeniden değerleme oranına Cumhurbaşkanı karar verecek

Yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve ceza artışlarında uygulanacak rakamlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.

Yeniden değerleme oranıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, ekim ayı enflasyon rakamları sonrası kamuoyuna yansıyan yüzde 22,58'lik oranın yasada öngörülen artış oranı olduğunu söyledi. Yetkili, ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı.

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RESMİ GAZETE HÜKMÜ HATIRLATILDI

Bakanlık yetkilisinin verdiği bilgilere göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer alıyor.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı her yıl ekim ayına ilişkin Yİ-ÜFE rakamlarının TÜİK tarafından ilan edilmesine müteakip Bakanlıkça çıkarılan tebliğ ile kamuoyuna duyuruluyor.

YETKİ CUMHURBAŞKANI’NDA

Bu oran 12 aylık endeks değerlerine göre 2019 yılında yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Söz konusu yeniden değerleme oranı, vergi tarifeleri, maktu vergi ve ceza tutarları, bir kısım teşvik tutarlarının endekslenmesi gibi vergisel birçok alanı etkiliyor. Ancak bu tutarların birçoğunun ilgili mevzuatında Cumhurbaşkanı’na verilmiş yetki bulunuyor.

Son uygulanacak artış oranları da Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebiliyor. Örneğin, 2019 yılında MTV'deki artış, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 yerine, Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 15,9 olarak belirlendi. Benzer şekilde ilgili tutarlar da gerekli durumlar, bütçe ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararı ile kamuoyuyla paylaşılacak. (AA)

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE DEVLETİN YAPACAĞI ZAMLAR:

TRAFİK CEZALARI20192020
Emniyet Kemeri Kullanmamak108 TL132 TL
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak235 TL288 TL
Kırmızı Işıkta Geçmek235 TL288 TL
Hız Sınırını %10-30 Aşmak235 TL288 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak488 TL598 TL
Hız Sınırını %50'den Fazla Aşmak1.002 TL1.228 TL
Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa)1.002 TL1.228 TL
Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa)1.256 TL1.539 TL
Alkol Testine İtiraz Etmek2.869 TL3.516 TL
HARÇLAR20192020
Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı1.500 TL1.838 TL
Pasaport Harcı (1 yıllık)248.45 TL304.5 TL
Pasaport Harcı (4-10 yıllık)812 TL995 TL
Tapu Harcı288 TL353 TL
İcraya Başvuru Harcı 44.5 TL54.5 TL
Ehliyet Harcı (B Sınıfı)613 TL751 TL
DAMGA VERGİLERİ20192020
KDV Beyanı4859
SGK Prim Beyanı3644
Motorlu Taşıtlar Vergisi (1-3 yaş otomobil)20192020
1300 cc altı8611.055
1300-1600 cc altı1.4991.837

 

Son güncelleme: 08:10 06.11.2019
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