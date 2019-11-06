Yeniden değerleme oranına Cumhurbaşkanı karar verecek

Yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve ceza artışlarında uygulanacak rakamlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.

Yeniden değerleme oranıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, ekim ayı enflasyon rakamları sonrası kamuoyuna yansıyan yüzde 22,58'lik oranın yasada öngörülen artış oranı olduğunu söyledi. Yetkili, ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı.

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RESMİ GAZETE HÜKMÜ HATIRLATILDI

Bakanlık yetkilisinin verdiği bilgilere göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer alıyor.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı her yıl ekim ayına ilişkin Yİ-ÜFE rakamlarının TÜİK tarafından ilan edilmesine müteakip Bakanlıkça çıkarılan tebliğ ile kamuoyuna duyuruluyor.

YETKİ CUMHURBAŞKANI’NDA

Bu oran 12 aylık endeks değerlerine göre 2019 yılında yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Söz konusu yeniden değerleme oranı, vergi tarifeleri, maktu vergi ve ceza tutarları, bir kısım teşvik tutarlarının endekslenmesi gibi vergisel birçok alanı etkiliyor. Ancak bu tutarların birçoğunun ilgili mevzuatında Cumhurbaşkanı’na verilmiş yetki bulunuyor.

Son uygulanacak artış oranları da Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebiliyor. Örneğin, 2019 yılında MTV'deki artış, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 yerine, Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 15,9 olarak belirlendi. Benzer şekilde ilgili tutarlar da gerekli durumlar, bütçe ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararı ile kamuoyuyla paylaşılacak. (AA)

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE DEVLETİN YAPACAĞI ZAMLAR:

TRAFİK CEZALARI 2019 2020 Emniyet Kemeri Kullanmamak 108 TL 132 TL Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak 235 TL 288 TL Kırmızı Işıkta Geçmek 235 TL 288 TL Hız Sınırını %10-30 Aşmak 235 TL 288 TL Hız Sınırını %30-50 Aşmak 488 TL 598 TL Hız Sınırını %50'den Fazla Aşmak 1.002 TL 1.228 TL Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1.002 TL 1.228 TL Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1.256 TL 1.539 TL Alkol Testine İtiraz Etmek 2.869 TL 3.516 TL

HARÇLAR 2019 2020 Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı 1.500 TL 1.838 TL Pasaport Harcı (1 yıllık) 248.45 TL 304.5 TL Pasaport Harcı (4-10 yıllık) 812 TL 995 TL Tapu Harcı 288 TL 353 TL İcraya Başvuru Harcı 44.5 TL 54.5 TL Ehliyet Harcı (B Sınıfı) 613 TL 751 TL

DAMGA VERGİLERİ 2019 2020 KDV Beyanı 48 59 SGK Prim Beyanı 36 44