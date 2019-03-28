Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibini satın aldı

Prisync firması CEO'su Burç Tanır bu satın almanın önemini şu sözlerle vurgulamakta: “Spotlite markasını ve bu markanın müşterilerini bünyemize katıyor olmak, Prisync'in Avustralya'daki ve çevresinde yer alan Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payını sağlamlaştırmak ve daha da büyütmek açısından oldukça kıymetli. Bu satınalmayla, bu bölgede hali hazırda hizmet verdiğimiz önemli markalara ek olarak, birbirinden değerli yeni firmalara da Prisync'in teknolojisini sunma şansını yakalayacağız.”

Prisync'in sunduğu teknolojinin her geçen gün daha çok ülkede daha çok firmada kullanıldığını vurgulayan Prisync CTO'su Samet Atdağ, firmanın hedefini şu sözlerle özetledi: “Amacımız, bizler için en büyük değerimiz olan ekibimizle, müşteri memnuniyeti ve yüksek teknolojiyi ön planda tutmaya devam ederek, küresel pazardaki herhangi bir eticaret sitesinin fiyatlandırma konusunda ihtiyaç yaşaması durumunda, ilk aklına gelecek marka olmak.”

E-ticaret pazarına yönelik akıllı fiyatlandırma teknolojilerinin geleceği oldukça parlak. Statista tarafından hazırlanan son araştırmaya göre, hali hazırda 10 milyondan fazla e-ticaret sitesini içinde bulunduran küresel pazarın 2018'de 2,8 milyar dolar olarak saptanan büyüklüğünün, 2021'e gelindiğinde 4,8 milyar dolar seviyesini aşacağı öngörülmekte. Hızla büyüyen bu pazarda, bu büyümenin doğal bir sonucu olarak artan fiyat rekabetiyle beraber, firmaların Prisync gibi teknolojilere daha da rağbet edeceğini beklemek yanlış olmaz.