Yılbaşı için ‘merdiven altı gıda’ uyarısı

Merdivenaltı yiyecek satışlarının yılbaşı gibi özel günlere yakın zamanlarda piyasaya daha çok çıktığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yıla sayılı günler kala o günkü sofralar için şimdiden hazırlıklar başladı, alışverişler yapılıyor.

Merdiven altı diye tabir edilen bu sağlıksız gıda ve süs ürünleri asla tercih edilmemeli. Yeni yıla hastanede, sağlığından olmuş bir şekilde girmeyi kimse istemez. Yalnızca ucuz diye alerji ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek süsleme ürünleri ya da ucuz diye bayat ve eski kuru yemiş ürünleri gibi gıda ürünleri alınmamalı” diye konuştu.

“KALİTELİ VE GÜVENİLİR ALIŞVERİŞİN ADRESİ YILBAŞINDA DA ESNAFIMIZ”

Yılbaşı sofralarını güvenli ürünlerle donatmak için esnafın tercih edilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Merdiven altı ürünler, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımız tercih edilmeli. Çünkü denetimi yapılmamış merdiven altı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak satış yapar.

Aldığınız kuru yemişin taze, meyvenin kaliteli, süs eşyalarının sağlığa uygun olanının alınması ailemizin ve dostlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için tek şarttır. Yalnızca göz boyamak ve satışları artırmak için fiyatlarının düşük tutulduğu ürünlerden kaçılmalı” açıklamasında bulundu. (İHA)