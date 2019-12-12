Yılbaşı sepetinin yüzde 14 zamlanması bekleniyor

Yılbaşı heyecanı yaklaşıyor… 2020'yi karşılamaya hazırlanırken vatandaşın büyük bir çoğunluğu her yıl olduğu gibi yeni yılı evde karşılayacak.

Marketlerde çıkan yılbaşı sepetlerinin içinde alkol bulunması geçen yıllarda çıkan bir kanunla yasaklandı. Alkolsüz sepetler bu yıl henüz piyasaya çıkmadı. Ama belli olan şey şu sepette yer alan ürünlerin hemen hemen hepsi zamlandı.

Önce alkolsüz yılbaşı sepetinde yer alan ürünlere bakalım. Cips, meyve suyu, kola, gazoz, çikolata, fındık, Antep fıstığı gibi ürünler sepette bulunuyor. Oluşturduğumuz bu yılbaşı sepeti TÜİK’in fiyatlarına göre 2018 yılında 29 TL olurken sepetin fiyatının bu yıl 33 TL’ye çıkması bekleniyor. Tabii bu fiyat TÜİK’in hesabına göre oluşan ve market kârının da hesaba katılmadığı bir fiyat fakat ürünlerin artış oranını göstermekte bir fikir veriyor. Söz konusu ürünlerin bulunduğu orta büyüklükteki bir paket geçen yıl yaklaşık 60 TL’ye satılıyordu.

TÜİK'in hesabına göre 100 gram cips 3.4 TL'den 3.8 TL'ye çıktı.

Kolanın litresi 3.80 TL'den 3.50 TL'ye indi.

Tablet çikolatanın 100 gramı 4.2 TL'den 47.8 TL'ye çıktı.

100 gram fındığın fiyatı 5.7 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

100 gramı 82.9 TL olan Antep fıstığının fiyatı 10.3 TL'ye çıktı.

Bu alkolsüz yılbaşı sepetindeki TÜİK ürünlerinin ağırlığı

İşin içine alkol girdiğinde hesap şöyle oluyor:

Bir kutu biranın fiyatı 9.28 TL'den 11.29 TL'ye çıktı.

Viskinin fiyatı 152 TL'den 173 TL'ye çıktı.

Rakının fiyatı 102 TL'den 123 TL'ye çıktı.

*Viski ve rakının fiyatları büyük ve küçük şişelerin ortalaması alınarak hesaplanıyor.