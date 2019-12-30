Yılbaşı sofrasının maliyeti kaç TL?

2019 yılına veda etmeye çok az bir zaman kaldı. Çok sayıda vatandaş yeni yıla evinde girmeyi düşünürken yılbaşı alışverişini yapmaya başladı bile. Peki 2019 yılına veda etmenin maliyeti kaç TL?

Türkiye’nin bilinen marketlerinin internet sitesinden derlenen ortalama rakamlara göre alkollü içeceğinden hindisine, yaş pastasından kuru yemişine kadar bol çeşitli 4 kişilik bir sofra kurmanın maliyeti yaklaşık olarak 615 TL’yi bulabiliyor.

Bu yılbaşı sofrasının içerisinde düşük alkollü içeceklerden yüksek alkollü içeceklere, yaş pastadan kuru yemişe, hindisinden beyaz peynirine kadar bir çok kalem ürün yer alıyor.

İŞTE YILBAŞI SOFRASININ MALİYETİ!

ÜRÜN KG/ADET/LT FİYAT YÜKSEK ALKOLLÜ İÇECEK 1 LT 200 TL DÜŞÜK ALKOLLÜ İÇECEK 1 LT 55 TL HİNDİ 5 KG 114 TL BEYAZ PEYNİR 500 GR 16.50 TL CİPS 4 ADET 18 TL KURU YEMİŞ 1 KG 70 TL ELMA 1 KG 6 TL ARMUT 1 KG 6.75 TL PORTAKAL 1 KG 5 TL MUZ 1 KG 8 TL YAŞ PASTA 4 KİŞİLİK 50 TL YOĞURT 2 KG 13 TL MEZELER 4 ÇEŞİT ÜRÜN (HER BİRİ 250 GR) 50 TL TOPLAM 612.25 TL

Peki yılbaşı menünüzden alkollü içecekleri çıkarıp yerine iki çeşit meşrubat tercih ettiğinizde fiyat ne olacak? Buna göre yeni bir hesap yaptığımızda alkollü içeceklerin çıkarıldığı menü yaklaşık 335 lira oluyor.

Hindi yerine 1 kg kuzu pirzola tercih ederseniz eğer maliyet yaklaşık 595 liraya iniyor.