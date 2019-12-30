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Yılbaşı sofrasının maliyeti kaç TL?

2020 yılına adım atmaya günler kala çok sayıda vatandaş yılbaşı sofrasını hazırlamak için harıl harıl fiyat araştırmaya başladı. Peki yeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik bir arkadaş grubunun kuracağı yılbaşı sofrası yaklaşık kaç TL'ye mal olacak? Sozcu.com.tr'nin yaptığı hesaplamaya göre çeşidi bol 4 kişilik bir sofra için vatandaşların yaklaşık 615 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Sozcu.com.tr
11:41 -
Haberler Ekonomi
Yılbaşı sofrasının maliyeti kaç TL?

2019 yılına veda etmeye çok az bir zaman kaldı. Çok sayıda vatandaş yeni yıla evinde girmeyi düşünürken yılbaşı alışverişini yapmaya başladı bile. Peki 2019 yılına veda etmenin maliyeti kaç TL?

Türkiye’nin bilinen marketlerinin internet sitesinden derlenen ortalama rakamlara göre alkollü içeceğinden hindisine, yaş pastasından kuru yemişine kadar bol çeşitli 4 kişilik bir sofra kurmanın maliyeti yaklaşık olarak 615 TL’yi bulabiliyor.

Bu yılbaşı sofrasının içerisinde düşük alkollü içeceklerden yüksek alkollü içeceklere, yaş pastadan kuru yemişe, hindisinden beyaz peynirine kadar bir çok kalem ürün yer alıyor.

İŞTE YILBAŞI SOFRASININ MALİYETİ!

ÜRÜNKG/ADET/LTFİYAT
YÜKSEK ALKOLLÜ İÇECEK1 LT200 TL
DÜŞÜK ALKOLLÜ İÇECEK1 LT55 TL
HİNDİ5 KG114 TL
BEYAZ PEYNİR500 GR16.50 TL
CİPS4 ADET18 TL
KURU YEMİŞ1 KG70 TL
ELMA1 KG6 TL
ARMUT1 KG6.75 TL
PORTAKAL1 KG5 TL
MUZ1 KG8 TL
YAŞ PASTA4 KİŞİLİK50 TL
YOĞURT2 KG13 TL
MEZELER4 ÇEŞİT ÜRÜN (HER BİRİ 250 GR) 50 TL
TOPLAM612.25 TL

Peki yılbaşı menünüzden alkollü içecekleri çıkarıp yerine iki çeşit meşrubat tercih ettiğinizde fiyat ne olacak? Buna göre yeni bir hesap yaptığımızda alkollü içeceklerin çıkarıldığı menü yaklaşık 335 lira oluyor.

Hindi yerine 1 kg kuzu pirzola tercih ederseniz eğer maliyet yaklaşık 595 liraya iniyor.

Son güncelleme: 11:43 30.12.2019
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