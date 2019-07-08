Yılbaşı talihlisi 70 milyonu hâlâ almadı

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, hala ortaya çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce internet sitesine konulan ‘sayaç' akmaya devam ediyor. Sayaç sıfırlandığı zaman talihli ikramiyeyi alma hakkını kaybedecek. Sayaca göre, bugün itibarıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, 176 gün sonra zaman aşımına uğrayacak.

HAZİNE’YE DEVREDİLİYOR

2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, ‘7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Milli Piyango biletinin zamanaşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zamanaşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, idare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir” denilmişti.

ÜSKÜDAR’DA SATILMIŞTI

Milli Piyangonun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar’daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı.

Bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, “Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için” açıklamasında bulunmuştu.