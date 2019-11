Yıldız Holding En İyi İşveren Markası seçildi

Yıldız Holding’ten yapılan açıklamaya göre, yüzlerce şirketin çalışan beyanlarını ve paylaşımlarını tek tek inceleyen LinkedIn, bu kategoride yüksek etkileşim yakalayan ve yenilikçi projeler sunan Yıldız Holding'i büyük ödüle layık gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, “Kazanılan bu ödül, Yıldız Holding olarak bugüne kadar izlediğimiz doğru stratejinin bir kanıtı. Çalışma arkadaşlarımızı

odağına koyduğumuz İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve işveren markasına bakışımızı, yine onlardan ve paydaşlarımızdan gelen geri bildirimlerle güncelliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, çalışanların dalış, fotoğraf, gezi, müzik ve yemek kulüplerinin etkinlikleri sayesinde sosyal faaliyet olarak da bir araya gelme imkânı bulduğunu aktardı.

Holdingin her çalışan kademesinde ve global ölçekte her lokasyonda sahiplendiği “Mutlu Et Mutlu Ol” felsefesi kapsamında, çalışanların “Gönüllük Kulübü” ile Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri üstlendiğini belirten Aydın şunları kaydetti:

“Çalışma arkadaşlarımızın spor faaliyetlerini de destekliyoruz. Yıldız Holding bünyesinde çalışanlarımızın katılımıyla basketbol ve koşu takımları kurduk. Tüm şirketlerimizde spor müsabakaları düzenliyoruz. ‘Mutlu Akşamüstleri' adı altında ikram etkinliklerimiz, ‘Uzmanına Sor' ismi altında çalışma arkadaşlarımız için pedagoji, çocuklara yönelik ilk yardım gibi sosyal yaşamlarıyla ilgili bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Yıldız Holding'i bir ‘İşveren Markası' olarak konumlandırmak için sosyal medya, şirket içi etkinlikler vesilesiyle potansiyel, mevcut ve eski çalışma arkadaşlarımızın yer alabileceği diyalog, paylaşma ortamını destekliyoruz. Bu amaçla alanlarında tanınmış ve ünlü isimleri çalışanlarımızla bir araya getirdiğimiz ‘Yıldızlı Sohbetler' etkinliğimiz bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıktı.”

ÇALIŞANLAR ANLIK ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ İLE TAKDİR EDİLİYOR

Şirketin insan kaynakları politikalarının yenilikçi pek çok uygulamayla şekillendiğini kaydeden Aydın, “Anlık ödüllendirme sistemimiz tüm şirketlerimizde aktif kullanılıyor. Buna ek olarak Yıldız Holding'in dünyada faaliyet gösteren tüm şirketlerindeki en iyi iş uygulamalarını desteklediğimiz ‘Senenin Yıldızları' ödül platformumuzla başarı hikâyelerini ödüllendiriyoruz, çalışma arkadaşlarımızı takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aydın, Yıldız Holding bünyesinde genç çalışanlara kariyer imkanı oluşturulduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yıldız Holding bünyesinde her yıl yüzlerce stajyer alımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra 9 yıldır kültleşen genç yetenek programımız Job@YıldızHolding işveren markası açısından, gençlerin Yıldız Holding dünyasını daha iyi algılamaları için fırsat sunuyor ve genç yetenekleri Yıldız Holding Ailesi'ne kazandırarak organizasyonumuzu zenginleştirmeye devam ediyoruz.” (AA)