Yılın işi insanı Bob Iger oldu

Dünyanın en büyük eğlence ve medya şirketlerinden biri olan Disney’in CEO’su Bob Iger, TIME dergisi tarafından yılın iş insanı seçildi.

Şirket içindeki sancılı bir süreçten sonra stratejik kontrolü ele alan Iger, karar verme mekanizmasını kendinde topladı. Şirketin kurucuları ve mevcut yönetimi arasındaki tatsızlığa da son verdi.

Iger geçen nisan ayında Disney’in varisi Abigail Disney tarafından, 2018 yılında aldığı 66 milyon dolarlık maaş nedeniyle eleştirilmişti.

Disney şirketi ise Bob Iger’e yapılan ödemeyi savunup, ücretin büyük oranda performansa göre belirlendiğini duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında Disney’in piyasa değerinin geçen mart ayında 75 milyar dolar arttığı, Iger’in 2005’te CEO olduktan sonra Disney’in hisselerinin 24 dolardan 132 dolara çıktığı belirtilmişti.