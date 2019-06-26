Yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Bir işçinin dinlenme hakkı olan yıllık ücretli izni 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 59. Maddesiyle güvence altına alınmıştır. Bu hak işçinin deneme süresi de dâhil olmak üzere işyerinde en az 1 yıl çalışması sonrasında verilmektedir. Peki, işten çıkma durumunda kazanılan bu yıllık izin ücreti hesaplaması nasıl yapılır? Yıllık izin hakkı işten çıkma durumunda nasıl alınır? İşte bu soruların cevabını merak edenler için hazırladığımız ayrıntılı haberimiz…

YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İşverenin, 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, hangi nedenle olursa olsun iş sözleşmesinin bitmesi halinde işçinin hak kazandığı ve kullanmadığı yıllık ücretli iznine ait ücretin, sözleşmenin bittiği tarihteki maaşı üzerinden hesaplanarak hak sahibine ödemesi gerekmektedir.

Bunlar esas alındığında öncelikle hangi işçinin ne kadar ücretli izin hakkı olduğunu öğrenmesi gerekmektedir.

1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil): 14 gün

6 ile 14 yıl arasında olanlara: 20 gün

15 yıl veya daha fazla olanlara: 26 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

Aynı zamanda bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilen yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olmamalıdır.

Yıllık izin ücreti hesaplamasını bir örnekle anlatmak gerekirse;

Brüt ücreti 3.500 TL ve toplam kullanılmamış izin gün sayısı 10 gün olan bir çalışanın işten ayrılması durumunda yıllık izin ücreti

3.500/30*10= 1166,66 TL (Brüt) şeklinde hesaplanır.

YILLIK İZİN ÜCRETİ SONRASI BRÜT MAAŞTAN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?

Brüt tutardan gelir vergisi, damga vergisi ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kesintileri yapıldıktan sonra çalışanın eline geçecek net ücret elde edilir.

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