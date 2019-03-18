YKS’ye geç başvuru yapacaklar dikkat! 2019 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi. Çok sayıda öğrenci YKS geç başvuru ile ne kadar sınav ücreti ödeyeceğini merak ediyor. Peki 2019 YKS ne zaman?

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek.

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler için 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)



YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.