YÖK personel alacak! YÖK personel alımı ilanı şartları…

Personel alımı için başvuru yapacak olanlar Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanları araştırıyor. Yayınlanan ilana göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacak. Başvuru tarihi ve şartlar ise şu şekilde…

YÖK PERSONEL ALIMI İLANI

İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını 27 Mart – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Başvurular, istenilen belgelerle birlikte Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/ Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacak.

YÖK PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

PERSON ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c. 35 yaşından gün almamış olmak

d. Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden YDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak