Avrupa’da yolcu sayısı en fazla artıran alan Antalya Havalimanı

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre Antalya Havalimanı yolcu sayısını yüzde 15,3 artırdı ve Grup-1 olarak kabul edilen en yoğun havalimanları içinde ilk sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı’nı yüzde 13,2 artışla Viyana Havalimanı, yüzde 10,6 artışla Moskova SVO Havalimanı, yüzde 8,0 artışla Lizbon Havalimanı ve yüzde 7,5 artışla Madrid Havalimanı izledi.

Grup-2’de Milan MXP havalimanı yüzde 33,4 artışla ilk sırada yer alırken, Grup-3’te Krakow yüzde 32 artışla, Grup-4’te Targu Mures yüzde 168,9 artışla ilk sırada yer aldı.

Antalya yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artışla 8 milyon 193 bin 924 yabancı turisti ağırladı.

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