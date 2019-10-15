YÖREX’te bir günde Türkiye turu

ATB’nin ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10’uncusu düzenleyeceği YÖREX’in tanıtım toplantısı yapıldı. 23-27 Ekim tarihleri arasındaki fuarın tanıtım toplantısına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim kurulu Başkanı Ali Bıdı, ATSO ve ATB yöneticileri katıldı.

SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?

YÖREX’in ülkemizin ve hatta dünyanın ilk yöresel ürünler fuarı olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, 11 yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı ‘Kriz Varsa, Çare de Var’ kampanyasından esinlendiklerini söyledi. Çandır, ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ özdeyişinden hareketle düzenlenen fuar kapsamında her yıl ülke çapında paneller, coğrafi işaretlerin yaygınlaştırılması ve danışmanlığı, yöresel ürünlerin ticarete kazandırılması ile yasal çalışmalara destek sunulduğunu anlattı.

COĞRAFİ İŞARET SAYILI ÜRÜN 453’E YÜKSELDİ

Geride bırakılan 11 yılda sosyal sorumluluk ve kırsal kalkınma anlayışı içerisinde yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin ülke gündemine alınmasını sağladıklarını belirten Çandır, yerelde kalkınmanın yolunun, yerinde kalkınmadan geçtiğinin anlaşılmasında önemli ölçülerde katkı sağladığını kaydetti. Çandır, “Yola çıktığımızda 109 adet olan coğrafi işaretli ürün sayımız bugünlerde 4 katın üzerinde artarak 453’e ulaşmıştır. Tescil için işlem gören 415 ürünü de kapsam içinde düşünürsek potansiyeli 3 bin civarında olan yöresel ürünlerimizin yaklaşık 3’te 1’ine tescil anlamında temas etmişiz” dedi.

AVRUPA’DA SADECE ÜÇ ÜRÜN TESCİLLİ

Coğrafi işaretli ürünlerden sadece Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının AB’de tescil ettirildiğini belirten Çandır, 15 ürünün de tescil aşamasında olduğunu söyledi. Çandır, “Bu durum bizler için bir bakımdan sevindirici diğer bakımdan ise kat etmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğuna işaret etmektedir. Ülkemizin dünyadaki ortalama yüzde 1’lik ekonomik konumunu göz önünde bulundurursak mevcut durumda coğrafi işaretli ürün ihracat değerimizin 2 milyar dolar civarında olması gerekmektedir. Ancak tescilli ürün ihracatımızla ilgili resmi bir istatistiğimiz maalesef bulunmamaktadır” dedi.

COĞRAFİ İŞARET ENSTİTÜSÜ KURULMALI

En azından AB tescilli 3 ürünün ciddi ihracatı olduğuna işaret eden Çandır, “Eğer coğrafi işaret tescilli ürünlerin ihracatıyla ilgili müstakil bir istatistik tutulabilseydi bugün kesin rakamlar vermemiz mümkün olabilirdi. ‘Ölçemediğinizi yönetemezsiniz’ deyimini bu ürünlerimiz için düşünürsek ciddi bir boşluk alanına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. O halde ulusal ve uluslararası alanda coğrafi işaretli ürünlerimizin yönetimini ve gelişimini sürdürülebilir biçimde gerçekleştirmek istiyorsak bir coğrafi işaretler enstitüsü kurmamız gereklidir” diye konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK TAVSİYE

Yöresel ürünlerle ilgili bundan sonra odaklanılması gereken başlıklara dikkat çeken Ali Çandır, taahhütte bulunulan standartlarda üretim, paketleme ve depolama, tüketicilere söz verilen biçimde sunulması, standart izleme, denetleme ve kayıt etme, işlevlerinin hayata geçirilmesi olarak sıraladı. Kamunun teşvik ve desteklerinde coğrafi işarete ilave önem vermesini isteyen Çandır, “Bankalar bu konuda iş yapanlara düşük faizli krediler ve ilave kolaylıklar sağlamalı. Yerel yönetimler bu ürünlerin tüketimi ve tanıtımı için kaynak oluşturmalı. Meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medyanın bu işi sahiplenmesiyle gelecek on yıllık dönemde kendi potansiyelimizi katma değere dönüştürebileceğimizi ve 10 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

BİR GÜNDE TÜRKİYE TURU

Bu yıl YÖREX’te TOBB’un katkılarıyla üreticiler ve firmaların ulusal market zincirleriyle yüz yüze görüşme imkanı bulacağını belirten Çandır, yöresel ürünlerin ticarete konu edileceğini açıkladı. Çandır, fuarda 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 600 civarında katılımcı firma, kurum ve kuruluşun yer alacağını kaydetti. Çandır, 23-27 Ekim tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak ve herkesin bir günde Türkiye turu yapabileceği fuara tüm Antalyalıları davet etti. Çandır, bu yılki ziyaretçi hedefinin 250 bin kişi olduğunu da söyledi.

EN ÇOK TAKLİT EDİLEN FUAR

YÖREX’in her yıl gelişerek Antalya’nın en önemli markalarından biri olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, aynı zamanda Türkiye’de en çok taklit edilen ve Türkiye’nin her yerinde ismi kullanılan bir fuar olduğunu söyledi. Çetin, “En büyük şikayetlerimizden biri yöresel ürünlerle ilgili çok fazla pazar açılıyor ve bunlar ne hijyen barındırıyor ne de satılan ürünlerin çoğu yöresel ürün. Yerel yönetimlerimizin bu tip yöresel ürünler pazarlarına artık taviz vermemesi ve çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

OTELCİLERE ÇAĞRI

YÖREX kapsamında Antalya ve ilçelerinde yöresel ürünler mağazaları açılması gerektiğine de işaret eden Davut Çetin, kırsal turizme bu anlamda destekler verilebileceğini söyledi. Peynirde Almanya’nın 4.6, Hollanda’nın 4.1, Fransa’nın 3.7 milyar dolar ihracatı olduğunu kaydeden Çetin, “Bizim peynir ihracatımız ise çok büyük potansiyelimiz olmasına rağmen 163 milyon dolar. Bunu markalaşma ve paketlemeyle yapabiliriz. İhracatın yolu markalaşmadan geçiyor. Sıradan bir ürünle yurtdışıyla rekabet edemeyiz. Antalya yılda 16 milyon turist ağırlıyor ve tanıtım için de elimizde çok büyük fırsat var. Eğer turizmciler destek verirse, her otelde bir stant açılabilir ve tanıtıma büyük katısı olur” diye konuştu.

FUARLARA KONAKLAMA DESTEĞİ

Almanya-Köln’de bir fuara katıldığını, fuar bitiminde otelde ücreti öderken, ‘Ne için gelmiştiniz’ diye soru aldığını belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuar için geldiğini söyleyince otel ücretinde 50 Euro indirim yapıldığını söyledi. Bıdı, şehrin tanıtımı ve gelişimi için fuarların çok önemli olduğunu, bu şekilde Antalya’da da fuarların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Her önüne gelenin yöresel ürün adı altında çarşıda pazarda yapmaya çalıştığını da belirten Bıdı, “Parkta bahçede bunların yapılmasının önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.

DHA