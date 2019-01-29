Yörsan Gıda’nın ana hissedarı için iflas davası açıldı

Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı deviren Yörsan Gıda için geçtiğimiz günlerde 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti. Bu sefer Yörsan Gıda’nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açıldı. Konuya yakın kaynaklar sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ticaret hukukunun şirketler için getirdiği yasal yükümlülük olduğu belirtildi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dosyada duruşma günü 22 Mayıs 2019 tarihinde görülecek. Yörsan'ın yüzde 96 hissesi Dubaili Abraaj Grubu'nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'ye ait.

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

Sozcu.com.tr’nin konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davanın ticaret hukukunun şirketler için getirdiği yasal yükümlülük olduğu ve şirketin kendisinin iflasını istediği belirtildi. Ayrıca bu durumun Yörsan’ın konkordato sürecini ve faaliyetlerini etkilemeyeceği belirtildi.

YARIM ASRI DEVİRDİ

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı.

ÇOĞUNLUK HİSSE ABRAAJ'IN

Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan'ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu'nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'ye, kalan hisse ise Yörsan'ın üç kurucu kurucusundan biri olan Şerafettin Yörük'e ait. Şerafettin Yörük ile Abraaj'ın davalık oldukları gündeme gelmişti. Bloomberg'in 3 ay önceki haberine göre Yörük, ‘adil olmayan sermaye artırımlarıyla şirketteki hisselerinin yüzde 20'den yüzde 3'e inmesine neden olunduğu' gerekçesi ile yargı yoluna gitmişti.