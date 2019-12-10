Yörsan’da kriz! Fabrika için iflas dilekçesi verilince işçiler isyan etti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı. Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı. “2019 Aralık 10 bugün. Yörsan’dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz” denildi.

2019 yılının Ocak ayında ise Yörsan Gıda'nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açılmıştı. Konuya yakın kaynakların sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada ticaret hukukunun şirketler için getirdiği yasal yükümlülük olduğu belirtilmişti.

Yörsan’ın yüzde 96 hissesi Dubaili Abraaj Grubu’nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ’ye ait.

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı. (İHA- sozcu.com.tr)