YouTube aşı karşıtı kanallara reklam vermeyi kesiyor

Video paylaşım sitesi YouTube paylaşımlarında tıbbi aşılarla ilgili yanlış bilgi ve temelsiz tezlere yer veren kanalların reklamlarını kestiğini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre YouTube, aşı karşıtı yayınlar yapan kanalların zararlı ve tehlikeli fikirlerin yayılmasına yol açtıkları gerekçesiyle video paylaşım sitesi üzerinden reklam geliri elde etmelerini engelleyeceğini duyurdu.

Şirket, aşı karşıtı yayınların reklam almasını engellemenin yanında konuyla ilgili uzman görüşlerine yer veren ve tıbbi aşıların faydalarına değinen bilimsel içeriklere ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Ayrıca tıbbi aşılarla ilgili gerçek dışı bilgilere yer veren videoların tavsiye edilmesinin önleneceği ifade edildi.

Şirket söz konusu videoları platformundan kaldırmayacağını, ancak video altlarında reklam panellerinin bulunduğu yere izleyicilerin videoda yer alan görüşleri doğrulayabileceği kaynakların bağlantılarını koyacağını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tıp konularında yanlış bilgilendirme özellikle kaygı verici. Her logaritma değişikliğinde olduğu gibi bunu önlemeye yönelik adımlar da aşamalı olacak, zamanla daha etkili hale gelecek.”

Bazı reklam verenler daha önce kendi ürünlerinin reklamlarının aşı karşıtı videolarda yayımlanmasına karşı YouTube’a şikayette bulunmuştu. Şirketler tedbir alınana dek reklamlarını platformdan çekme kararı almıştı.

AA