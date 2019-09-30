Yüksek enflasyon ne demek? Enflasyon oranı neden artar? 2szcu

Geçim sıkıntısı, hayat mücadelesi içinde vatandaşların çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları aylık maaşlarının yanı sıra, kazandıkları bu paranın piyasadaki değerinin de oldukça büyük bir önemi var. Bu durumda da enflasyon önemli bir etken haline geliyor, çünkü ulusal para biriminin satın alma gücünü belirleyen bir etkendir. Peki, Yüksek enflasyon ne demek? Enflasyon oranı neden artar? Enflasyonun piyasaya etkileri nedir? Enflasyon çeşitleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevabını merak eden kişiler çeşitli kaynaklardan aramalarda bulunuyor. Bu nedenle de konu hakkında detaylı bir haber hazırladık. Siz de bu haberimize merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon en anlaşılabilir tanımı ile bir mala, ürüne, servise ya da hizmete ilişkin genel fiyat düzeyinin sürekli olarak yükselmesini ifade eder. Ancak tek başına bu yükselme enflasyonu oluşturamaz. Buna karşılık olarak paranın satın alma gücünün de düşme hızı ile enflasyon meydana gelir.

Bunu bir örnekle açıklamak daha kolay olacaktır. Aslında enflasyon var olan 50 TL paranız ile aldıklarınızın bir önceki seneye göre daha az olmasıdır. Örneğin enflasyon oranı yüzde 5 iken tanesi 1 TL olan bir malın artık 1.08 olması durumudur.

YÜKSEK ENFLASYON NE DEMEK? ENFLASYON ORANI NEDEN ARTAR?

Merkez Bankası yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişen enflasyon oranlarını, ekonominin dengede durabilmesi için gerekli görmektedir.

– Bununla beraber enflasyonda olumlu görülen bu rakamların çok üzerinde yüzde 50 ve daha fazla oranda artış göstermesi ve bu artışın kontrol dışında gerçekleşmesine hiperenflasyon denir.

– Tam aksi bir durumda ise enflasyonun makul kabul edilen oranların altına düşmesi ise deflasyon olarak adlandırılır.

Enflasyonun artmasındaki en önemli ve en yaygın sebeplerinden biri arz-talep dengesinde meydana gelen dengesizliktir.

– Piyasada üretilen mal, hizmet ya da ürün talebini karşılayamadığı zaman, bu mal, hizmet ya da ürün talebin çokluğundan dolayı meydana gelen fiyat artışına talep enflasyonu denmektedir.

– Hizmet, mal ya da ürün üretiminde kullanılmakta olan hammaddelerin fiyatlarının artması durumunda ortaya çıkan hizmet, ya da malın toplam fiyatının artması durumunda ise, talepte bir azalma meydana gelir. Bu durumda talep azlığından dolayı piyasada yaşanılan durgunluğa maliyet enflasyonu denmektedir.

Tüm bu nedenlerin yanı sıra ülkeye karşılığı olmayan döviz ve altın miktarlarının girişinin artması sonucunda, para arzının artması, üretimin doğal kaynaklara veya başka bir nedenden dolayı azalması da enflasyon oranlarını etkilemektedir.