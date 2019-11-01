Yükselen Çelik halka arz oluyor

Türkiye vasıflı çelik sektörünün markalarından biri olan Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan firma, yüzde 42'lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29,58'ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik'in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

65 YILLIK AİLE DENEYİMİ VE YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE

Halka arz dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye'nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik'in, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14'lük payla, pazarın markalarından biri olduğunu hatırlattı. Göktürk, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan Yükselen Çelik'in bu girişiminin diğer firmalara örnek olacağına ve piyasaların hareketlenmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Halka arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha da yukarı çekmek” dedi.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERLE PAZAR BÜYÜYECEK

Yükselen Çelik'in hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini belirtti. “Çelik sektöründe teknolojik dönüşümün öncüsüyüz” diyen Barış Göktürk, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye çelik pazarının çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Bizim bulunduğumuz vasıflı çelik sektörü ise takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği kısmı ile çok niş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye'de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı katma değerli çeliklerden oluşuyor. Oysa 15 yıl önce böyle bir pazardan söz etmek bile olanaksızdı. Bu alan, katlanarak büyümeye devam ediyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz. Otomotiv, makine, kalıp ve savunma sanayi gibi sektörler yalnızca kendilerine yetebilen değil, ihracat yapabilen konuma geldiler ve bu sektörler bizim ürettiğimiz katma değerli ürünleri de kullanıyor. Bu sektörlerin ihracat rakamları büyüdükçe, Yükselen Çelik gibi şirketlerin satış rakamları artacaktır.”

SERMAYE PİYASALARIYLA BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ

Barış Göktürk, “2016'dan 2018'e TL bazında %135 ciro büyümesi gerçekleştirdik. Bundan sonra Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz. Türkiye'de çoğu şirket bankalara borçlanarak büyüme yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna gidiyorlar. Bizim toplam kredi limitlerimizin %80'inden fazlası boş duruyor. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz'' dedi.

‘YÜKSEK KÂR MARJIMIZ DEVAM EDECEK’

Göktürk ayrıca, “2018 yılında %19,5 net kâr marjına sahip olduklarını, %26'nın üzerinde bir FAVÖK marjı yarattıklarını ve 65 yıllık aile tecrübesi ile bu şirketi yönettiklerini; halka arz ile birlikte şirketin güçlenecek olan işletme sermayesi sayesinde bu kar marjlarının devam ederek, pazar paylarının artacağına inandıklarını vurguladı.

Yükselen Çelik halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım'ın Genel Müdürü Metin Ayışık, halka arzlarda seçici olduklarını ve böylesi köklü bir aile şirketinin halka arzında konsorsiyum liderliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti.