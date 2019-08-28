Yükselişteki altın fiyatları ne durumda? 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları son dönemde yükseliş gösteriyor. Ticaret savaşlarının da etkisiyle dolar/TL son iki haftada 40 kuruş yükseldi. Hal böyle olunca altın fiyatı da arttı. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı altını vuruyor, Altın fiyatlarının yükselmesine neden olaylar düğünlerde birbirlerine gram altın, yarım altın, çeyrek altın takacak vatandaş kara kara düşündürüyor. Altın fiyatlarında güncel durum şu şekilde;

ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS

Gram altın: 287,97 TL alış, 288,02 TL satış.

Çeyrek altın: 458,09 TL alış, 468,47 satış.

Cumhuriyet altını: 1.894,00 TL alış, 1.923,00 satış.

Yarım altın: 913,32 TL alış, 936,93 TL satış.

ALTIN FİYATLARINDA FAİZ KARARI ÖNEMLİ

Uzun süredir ticaret savaşlarının gündemde olduğunu söyleyen altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk sozcu.com.tr'ye geçen günlerde yaptığı açıklamada ticaret savaşlarının yanı sıra Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikalarının da önemli olduğunu söylemişti. Altının ons fiyatının 1500 dolar seviyesinde olduğunu ve orada tutunduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Eğer Eylül'de Fed faiz indirimine giderse 1600 seviyeleri görülebilir. Aksi durumda ise 1400 seviyelerine doğru gerileme görebiliriz” dedi. İç piyasada dolarda yaşanan iyimserliğin bir miktar dağıldığını belirten Yıldırımtürk, “Daha önce dolar 5.40'lı seviyelere kadar çekildi. Çok takip etmiyorduk. Bu hareketler altın fiyatlarında da etkili. Gramda yükselişte 280 TL, gerilemede 257 TL seviyesi önemli” diyor.