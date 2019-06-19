Yumurta krizi çözülemiyor

Irak, aldığı kararla ülkesine gönderilen yumurtaya kısıtlama getirmiş, yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'de yumurta fiyatları ucuzlamıştı. Artan maliyetler karşısında ezilen yumurta üreticisi, ürününü ihraç edemediği için ülke içinde üretim fazlası oluşmuş ve yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düşmüştü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Irak'la yaşanan yumurta ihracatı krizini görüşmek üzere Irak'a gideceğini belirtti. Dün itibariyle Irak'a ihracat için gerekli sağlık sertifikasının iptal edildiğini de sözlerine ekleyen Saraçoğlu, “Bugün Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Konya'ya gelecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Irak'la yaşanan yumurta ihracatı krizini görüşmek üzere Irak'a gidecek.

Şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir ihracat yasağı yoktu ve kaçak yollardan Irak'a yumurta gönderiliyordu. Bugün itibariyle Türkiye'den de Irak'a yumurta ihracatı için gerekli sağlık sertifikası yasaklandı. Görüşmeler neticesinde yumurta üreticisinin nasıl bir yol izleyeceğine karar verilecek” şeklinde konuştu.

“PLANLI VE DENETLENEBİLİR ÜRETİM ŞART”

Ülkemizde planlı ve denetlenebilir bir üretim modeli uygulanmadığı sürece benzeri sorunların sürekli yaşanacağını ifade eden Saraçoğlu, “Üretim planlamasının olmadığı ülkelerde sürekli sorunlar yaşanması gayet doğal. Eğer üretiminiz planlı değilse geçen sene 8 liradan sattığınız patatesi bir daha ki seneye çöpe atarsanız. Ülkemizde üretim ve tüketim modelinin bir şekilde yapılması lazım ama o da kimsenin umurunda değil. Devlet, birlikleri kurdu ama onlarında hiçbir fonksiyonu yok. Biz yıllar önce hükümete üretim planlamasını bize bırakın her şeyi yerinde kontrol altına alalım dedik ama bu söylemlerimize kimse kulak asmadı ve bugün bu sorunlarla karşılaşıyoruz” dedi.