Yumurta tartışması büyüyor

Yumurtada tartışma büyüyor. Üreticiler Irak pazarına satamadıkları yumurtayı daha uygun fiyatlar ile iç pazara verdiklerini söylerken marketlerin bunu vatandaşa yansıtmadığını söylüyor. Marketler ise üreticilerin söylediklerinin aksine zam yapmak istediğini ifade ediyor.

‘ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 52, MARKET FİYATLARI YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Geçen hafta cumartesi günü açıklama yapan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, “Marketler, fiyat artışlarını kendi fiyatlarına aynı hafta yansıtıyor olmalarına rağmen düşüşleri ya gecikmeli yansıtmakta ya da hiç yansıtmamaktadır” demişti. Bal açıklamasında üretici fiyatları 6 ay içinde yüzde 52 düşerken market fiyatlarının sadece yüzde 18 azaldığını ifade etti.

‘BİZE ZAM TEKLİF ETTİLER’

Cumhuriyet Gazetesi’nden Gamze Bal’a konuşan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç ise, “Yumurta piyasası haftalık belirlenir. Üreticiler geçen hafta ‘bizden 10.10 TL'den alım yapın' diyerek yüzde 15'lik fiyat artışı teklif etti. Kabul etseydik, tüketiciye 1 liralık zam yapmış olacaktık” diye konuştu.