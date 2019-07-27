Yumurta üreticileri fiyatların düşmemesinden şikayetçi

Irak hükümetinin getirdiği ithalat yasağı yüzünden Mayıs ayı başından beri Irak'a yumurta ihracat yapamayan, yumurtayı iç pazarda zararına satmak zorunda kalan yumurta üreticileri marketlerin fiyat düşüşlerini tüketiciye yansıtmamasından şikayetçi.

Irak Hükümetinin Mayıs ayında yumurta ithalatını durdurması ile yumurta sektörünün ciddi bir krizle baş başa kaldığını belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, “Üreticiler olarak üç aydır yaşadığımız kriz sürecinde bizleri en çok üzen iki olay olmuştur. Bunlardan ilki tanesini 15-20 krş. zararla sattığımız yumurtanın fiyatının, tüketicilere yansıtılmamasıdır. Marketler, fiyat artışlarını kendi fiyatlarına aynı hafta yansıtıyor olmalarına rağmen düşüşleri ya gecikmeli yansıtmakta ya da hiç yansıtmamaktadır. Irak Hükümetinin Mayıs ayında yumurta ithalatını durdurması ile yumurtada arz fazlası oluşmaya başlamış ve son üç ayda yumurta fiyatları dramatik şekilde düşmüştür. Ocak ayında ortalama üretici fiyatı 39-40 Krş olan yumurta fiyatı Haziran ayında 18-19 kuruşa düşmüştür. Aynı dönemde yumurtanın market fiyatları ise üretici fiyatı ile paralel bir seyir izlememiştir. Ocak ayın tüketici markette yumurtaya 62 kuruş öderken Haziran ayında 52 kuruş ödemiştir.

Başka bir deyişle üretici fiyatları 6 ay içinde %52 düşerken, market fiyatları sadece %18 azalmıştır. Öteden beri üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasında %50-60 olan fiyat farkı Haziran ayında %160 olmuştur. Fiyatın düşmesi her zaman tüketimin artmasına sebep olacakken, marketlerin fiyatı aynı oranda düşürmemesi tüketim artışının da önünü kesmiştir.” dedi.

BAKANLIKTAN DESTEK BEKLENİYOR

Sektör krizden çıkış için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek bekliyor Türk yumurta sektörünün yıllık 22 milyar adedi aşan üretimi ve 431 milyon dolara ulaşan ihracatı ile dünya yumurta üretiminde sekizinci ihracatta ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Pala, “İnsanımızın en temel protein ihtiyacını karşılayan, 250 bin civarında kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan sektörümüz ne yazık ki; plansız ve ihracata dayalı büyüme nedeniyle bir kez daha hazırlıksız yakalanmış ve bir ekonomik krize sürüklenmiştir.

Üretimin canlı materyal ile yapılıyor olmasından dolayı üretimi hemen azaltmak mümkün değildir. Üretime giriş ve çıkış için en az 5-6 ay bir süreye ihtiyaç vardır. Bu yüzden arzı dengelemek zaman almaktadır. Üreticiler zarar etseler dahi tavuklarını açlığa terk etmezler ve beslemeye devam ederler. Bir başka kısıtlayıcı unsur ise yumurtanın 21 gün içinde pazarlanma zorunluluğu ve stoklama imkanının olmamasıdır.” dedi.

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