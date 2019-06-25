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Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı gerçekleştirilecek.

15:21 -
Haberler Ekonomi
Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.

ÖNEMLİ ADIM

Bu kapsamda TMO tarafından, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak. Söz konusu satışla, ürettikleri yumurtaların büyük bölümünü ihraç ederek  ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurtacılık sektörünün rahatlaması bekleniyor.  TMO’nun mısır satışları, sektörün yem ham maddesi temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek.  Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacak.

AA

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