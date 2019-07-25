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Yunanistan sermaye kontrolünü kaldırıyor

Yunanistan ekonomik kriz tedbiri olarak getirdiği bankalardan günlük para çekme sınırını kaldırıyor.

Sozcu.com.tr
13:26 -
Haberler Ekonomi
Yunanistan sermaye kontrolünü kaldırıyor

Yunanistan vatandaşların günlük nakit çekimlerine sınır getiren ve ekonomik kriz tedbiri olarak aldığı sermaye kontrolünü kaldırıyor.

Katimerini'de yer alan habere göre Eylül ayının sonunda vatandaşlar bankalardan istedikleri kadar parayı merkez bankasının onayı olmadan çekebilecek.

Kaynaklara göre sermaye kontrolü ülkede yavaş yavaş esnetilmeye başlandı. Şu an 100 bin euroya kadar bankalardan günlük olarak para çekilebiliyor.

Yunanistan'ın kredi notu yavaş yavaş yükselmeye başlarken 2020 yılının bütçe hazırları da yapılıyor.

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Son güncelleme: android-time 13:27 25.07.2019
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