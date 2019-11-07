Yunanistan’da işsizlik yüzde 16,7’ye geriledi

Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, Ağustos’da yüzde 16,7 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 16.9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, yıllık bazda gerileme gösterdi. Geçen yılın Ağustos ayında yüzde 37.6 olan gençler arasında işsizlik, 2019’un aynı döneminde yüzde 33,1’e düştü.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 21.7 ile Teselya bölgesinde yaşanırken, Atina’nın içinde bulunduğu Attika bölgesinde işsizlik oranı yüzde 16 olarak açıklandı. AA