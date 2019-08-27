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Yünsa, Sürmegöz Tekstil’e satıldı

Sabancı Holding Yünsa'yı Sürmegöz Tekstil'e sattı. Açıklama borsaya yapıldı. Satış bedeli 70 milyon TL oldu.

Sozcu.com.tr
16:55 -
Haberler Ekonomi
Yünsa, Sürmegöz Tekstil’e satıldı

Sabancı’dan borsaya yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %57,88’ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.’ye satışına ilişkin hisse devir anlaşması 27 Ağustos 2019 tarihinde imzalanmıştır.

Hisse devir anlaşmasına göre, Şirketimizin Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu %57,88 oranındaki hisselerin devir bedeli 69.458.876,54 TL’dir. Hisse devir bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiştir.

Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirilecektir.

Alıcı şirket ile aramızda denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.

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Son güncelleme: android-time 17:08 27.08.2019
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