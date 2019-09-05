Yünsa’nın yeni sahibine Ziraat Katılım ortak oldu

Sabancı Holding iştiraki Yünsa’da sahip olduğu %57.88 payın tamamının Ağustos ayında 69.5 milyon lira bedelle Sürmegöz Tekstil Yatırım’a satmıştı.
Sürmegöz Tekstil’den KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 5 Eylül 2019 tarihli genel kurulunda Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin %50 pay oranı ile şirketimize ortak olması onaylanmış olup, aynı tarihte şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 50,000 TL’den 20 milyon TL’ye nakden artırılması kararlaştırılmıştır” denildi.
Açıklamaya göre, artırılan sermayenin 5 milyon liralık kısmının 2.5 milyon TL’si Ziraat Katılım, 2.5 milyon TL’si ise şirket ortağı Mustafa Sürmegöz tarafından nakden ödenirken; kalan kısım ise söz konusu iki ortak tarafından 24 ay içerisinde ödenecek.
Gün içinde %3.5 primle 4.37 liraya kadar yükselen Yünsa hisseleri saat 1454’te %1.18 primle 4.27 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise %0.2 kayıpta.
REUTERS