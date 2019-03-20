Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi rakamları açıklandı

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,38, imalat sanayi sektöründe ise %1,80 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ BİLGİSAYAR VE OPTİK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %6,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, %3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, %2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri %7,47, deri ve ilgili ürünler %0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş %2,44 ile sermaye mallarında gerçekleşti.