Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi rakamları açıklandı

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,79 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,72 artış gösterdi.

10:36 -
Haberler Ekonomi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi rakamları açıklandı

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,38, imalat sanayi sektöründe ise %1,80 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ BİLGİSAYAR VE OPTİK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %6,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, %3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, %2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri %7,47, deri ve ilgili ürünler %0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş %2,44 ile sermaye mallarında gerçekleşti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more