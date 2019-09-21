Yurt dışına antika ve sanat eseri satışı patladı!

Sanat eseri ve antika ihracatı, 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak, 19 milyon 675 bin dolara yükseldi. Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk, müzayedecilik, değerli tablo ve antika alım satımı, kişilerin sanata dair duygularını tatmin etmesinin yanında ticari faaliyetlere de konu oluyor.

2014’TE 4 MİLYON DOLARDI 2018’DE 19 MİLYON DOLAR

Türkiye’de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eser ihracatı 2014’te 4 milyon 21 bin dolar, 2015’te 4 milyon 134 bin dolar, 2016’da 7 milyon 710 bin dolar, 2017’de 9 milyon 228 bin dolar ve 2018 yılında 19 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılda 5 kat ile (yüzde 389) artış gösterdi.

Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 55 geriledi. Buna göre, 2014’te 54 milyon 983 bin dolar, 2015’te 35 milyon 597 bin dolar, 2016’da 42 milyon 375 bin dolar, 2017’de 32 milyon 467 bin dolar ve 2018’de 24 milyon 778 bin dolar tutarında ithalat yapıldı. Öte yandan, bu yılın ocak-temmuz döneminde 6 milyon 762 bin dolarlık ihracata karşılık, 6 milyon 739 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

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EN FAZLA İNGİLTERE’YE SATTIK

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke Birleşik Krallık (2 milyon 467 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi ABD (1 milyon 618 bin dolar) ve Hollanda (636 bin dolar) izledi.

İthalatta ise Almanya (2 milyon 60 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık (1 milyon 553 bin dolar) ve Fransa (1 milyon 380 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

EN FAZLA İLGİ TABLO VE RESİMLERE

Sektör dış ticaretinin alt kalemi incelendiğinde özellikle elle yapılmış tablo ve resimler ön plana çıktı. Geçen yıl yapılan 19 milyon 674 bin dolarlık ihracatın 13 milyon 587 bin dolarlık kısmını bu ürün grubu oluşturdu. İthalat açısından bakıldığında da 2018’deki 24 milyon 778 bin dolarlık dış alımın 14 milyon 796 bin doları elle yapılmış tablo ve resimlerden kaynaklandı.

Elle yapılmış tablo ve resimler dışında zooloji, botanik, arkeolojik ve nümismatik (para bilimi) değeri olan koleksiyon parçaların ihracatı 2014-2018 döneminde yüzde 27 gerileyerek 204 bin dolara düşerken, ithalat ise 32 artarak 814 bin dolara ulaştı. Bu dönemde eskiliği yüzyılı aşan antika eşyaların ihracatı yüzde 27, ithalatı da 44 geriledi.

AA