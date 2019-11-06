Yurtdışındaki kâr daha tatlı

Rekor kur seviyeleri, artan kira maliyetleri ve inişli çıkışlı ekonomik gelişmelerin ardından son 2 yıldır dümeni yurtdışına kıran perakende sektöründe, döviz gelirleri şirketlere nefes aldırdı. Türkiye'de denim ve jean alanındaki en köklü şirket olarak öne çıkan, Türkiye dahil 35 ülkede 433 mağazaya ulaşan Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, her yıl yüzde 25-30 civarında büyümeye imza attıklarını ve Türkiye'de de bu hedefi tutturduklarını aktardı. Son 2 yılık süreçte, jean satışının yüksek olduğu Almanya, ABD, Kanada ve Rusya gibi ülkelerde tempolu büyümelere imza attıklarını dile getiren Yavuz, “İnişli çıkışlı ekonomi ortamında dahi Türkiye bizim için önemini yitirmedi ama yurtdışında kurlardan dolayı kâr marjı daha tatlı oldu. Gelecek 3 yılda Türkiye'de büyümeye devam edeceğiz. ABD ve Almanya'da da tempolu büyüme ve satış dönemi bizi bekliyor” dedi.

GEÇEN YIL PARA KAZANAMADIK

Yeni reklam kampanyaları ve global marka stratejilerini dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile açıklayan Yavuz, sektöre dair değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye piyasasında fiyat makasının büyüme dinamikleri üzerinde de etkili olduğunu anlatan Yavuz, özellikle geçen yıl fiyat bazlı büyümenin satış adetlerindeki büyümenin önüne geçtiğini anlattı. Yavuz, her yıl ortalama yüzde 20-25 civarında civarında gerçekleştirdikleri büyümenin yüzde 12'sinin artan satış adetlerinden, 7-8'nin ise genellikle fiyat artışlarından geldiğine işaret etti. Geçen yıl ise bu denklemin tam tersine döndüğünü kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

“Geçen yıl adetsel büyüme yüzde 5-6'ya düşerken, fiyat artışları yüzde 12-13'ü aştı. İstediğimiz paraları alamadık ama 1 yıl sonunda istediğimiz yere oturduk. 2020 yılının tekrar yeni adımları yakalamasını, adetsel büyümenin yerine oturmasını umuyoruz.” Denim ve jean alanında yüzde 100 Türk üreticilerle çalışarak yüzde 80 yerel üretimden gelen ürünlerle satış yaptıklarını anlatan Yavuz, Türkiye'de 4 ana tedarikçi ile çalıştıklarını ve yurtdışı mağazalarında da bu ürünlerin satışa sunulduğunu dile getirdi.

10 MİLYON JEAN SATTIK

Geçen yıl 10 milyon adet jean satarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Yavuz, bu yıl bu rakamı aşacaklarını dile getirdi. Yavuz, Türkiye'de her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Üretimde verimli kaynak kullanımını benimsediklerini anlatan Yavuz, All Blue stratejisini şöyle anlattı:

“Jean üretiminde stratejik ortağımız Erak ile birlikte geçen yıla göre yüzde 62 daha az su, yüzde 28 daha az enerji kullandık. Denim üretiminin yüzde 49'unu da lazer ve sürdürülebilir yıkama işlemleri ile gerçekleştirdik. Her yıl daha iyisini yapmak için aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.”

İKİNCİ YARIDA SATIŞLAR %26 ARTTI

Mavi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda güçlü büyüme trendini sürdürdü. Mavi bugün, Amerika, Kanada, Avrupa ve Rusya başta olmak üzere 35 ülkede 433 mağaza ve 5 bin 500'ün üzerinde satış noktasında müşterileriyle buluşuyor. Şirket, ilk yarıda konsolide gelirlerini yüzde 26 artış ile 1 milyar 340 milyon TL'ye çıkardı. Şirketin ikinci çeyrek net kârı yüzde 9 büyümeyle 30 milyon TL oldu. Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, 2019 hedefleri doğrultusunda sağlam bilanço yapısıyla yüzde 25'e yakın büyümeye devam edeceklerini belirtti.