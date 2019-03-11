Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2019: Yurtiçi Kargo hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Yurtiçi Kargo mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Yurtiçi Kargo sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Yurtiçi Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2019…

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir.

Yurtiçi Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Yurtiçi Kargo Merkez Binası, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Kargo Plaza No.17-19 Maslak Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 99 99

Çağrı merkezinden Pazar günleri hariç saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında bilgi alabilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO HAKKINDA

“Söz Verdiğimiz Gibi” sloganından hareketle 1982 yılında, Dr. İbrahim Arıkan tarafından, Türkiye'deki ilk Türk kargo markası olarak kurulmuştur.

Günümüzde, 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 880'den fazla şubesi, 15.000'den fazla çalışanı ve 4000'in üzerinde araç filosu ile Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmet sunan Yurtiçi Kargo, 2003 yılından bu yana Avrupa'nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 220'den fazla noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.