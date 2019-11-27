Yurtiçi Kargo’ya yeni genel müdür

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden olan Yurtiçi Kargo’da üst düzey bir atama gerçekleşti. Fatih Önyol şirketin yeni genel müdürü oldu.

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Fatih Önyol, profesyonel iş yaşantısına 2003 yılında Arıkanlı Holding Taşıma Grubu şirketlerinden Yurtiçi Kargo'da müfettiş olarak başladı.

17 yıl süresince Yurtiçi Kargo yönetim kademesinde farklı görevlerde bulunan Önyol, 2012-2019 yılları arasında Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Fatih Önyol, evli ve 2 çocuk babası.