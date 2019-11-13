Yuvarlak Masa Toplantısı’nda dikkat çeken Uber detayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

UBER DİKKAT ÇEKTİ

Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Uber’in de bulunması dikkat çekti. Çünkü Uber artık Türkiye’de faaliyet göstermiyor. Mahkeme Uber’e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye’den men edilmesi talebiyle açılan davayı kabul etmiş, geçen ekim ayında Uber’in tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar vermişti.

ERDOĞAN “O İŞ BİTTİ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber ve sarı taksi tartışmalarının yaşandığı dönemde sert açıklamaları ile hatırlanıyor. Erdoğan 2018 yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada, “Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı? Avrupa'da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi… Böyle bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.