Son gelen zamlar vatandaşın sigara alımını etkiledi mi?

Türkiye’de sigara satan iki büyük gruptan biri sigaralarına 2019 yılının Ağustos ayında 3 TL zam yapmıştı. Söz konusu zam ile birlikte 15 TL'ye satılan sigaralar 18 TL'ye yükselmişti.
Bugün ise TÜİK Ağustos ayı perakende satış endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılından bugüne düşüşe geçen tütün ve gıda satışları zamlarında etkisiyle ilk defa yüzde 5 oranında azaldı.
Son yapılan zamlarla birlikte vatandaşın kötü alışkanlıklarını kısma durumunda kaldığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Vatandaş daha önce günde 20 sigara içiyorsa bunu azaltarak bütçesine gelir sağladı. İnsanlar artık yeme- içmelerinden de fedakarlık etme noktasına geldiler. Özellikle temel ihtiyaç olan elektrik- doğalgaz gibi faturalarda ortaya çıkan artışlar tüketiciyi daha da zor durumda bıraktı.” ifadelerini kullandı.
Normal sigara satışlarının azaldığını ve vatandaşın artık kaçak tütüne döndüğünü belirten,Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, “Sigara fiyatları yükselince insanlar kendilerini kaçak tütüne attı. Hal böyle olunca insan sağlığını tehdit eden denetimsiz şekilde satışlar oldu. O kadar çok vergi var ki insanlar sigara alamıyor.” dedi.
TÜİK’in son yayınladığı verilere göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10, otomotiv yakıtı satışları %7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları %1,3 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %20,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,6, otomotiv yakıtı satışları %11,7 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları %3,3 azaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, otomobillerde sigara içenlere değinerek, “Yazılı kayda girmek suretiyle artık araçlarda şoför de sigara içemeyecek. Arkada oturan vatandaşlar da sigara içemeyecek” diye konuşmuştu.