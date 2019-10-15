Son gelen zamlar vatandaşın sigara alımını etkiledi mi?

Türkiye’de sigara satan iki büyük gruptan biri sigaralarına 2019 yılının Ağustos ayında 3 TL zam yapmıştı. Söz konusu zam ile birlikte 15 TL'ye satılan sigaralar 18 TL'ye yükselmişti.

Bugün ise TÜİK Ağustos ayı perakende satış endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılından bugüne düşüşe geçen tütün ve gıda satışları zamlarında etkisiyle ilk defa yüzde 5 oranında azaldı.

VATANDAŞ SİGARA ALIMINI KISTI

Son yapılan zamlarla birlikte vatandaşın kötü alışkanlıklarını kısma durumunda kaldığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Vatandaş daha önce günde 20 sigara içiyorsa bunu azaltarak bütçesine gelir sağladı. İnsanlar artık yeme- içmelerinden de fedakarlık etme noktasına geldiler. Özellikle temel ihtiyaç olan elektrik- doğalgaz gibi faturalarda ortaya çıkan artışlar tüketiciyi daha da zor durumda bıraktı.” ifadelerini kullandı.

VERGİDEN DOLAYI İNSANLAR SİGARA ALAMIYOR

Normal sigara satışlarının azaldığını ve vatandaşın artık kaçak tütüne döndüğünü belirten,Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, “Sigara fiyatları yükselince insanlar kendilerini kaçak tütüne attı. Hal böyle olunca insan sağlığını tehdit eden denetimsiz şekilde satışlar oldu. O kadar çok vergi var ki insanlar sigara alamıyor.” dedi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %6.3 AZALDI

TÜİK’in son yayınladığı verilere göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10, otomotiv yakıtı satışları %7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % 0.1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları %1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %15.1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %20,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,6, otomotiv yakıtı satışları %11,7 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AYNI SEVİYEDE KALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları %3,3 azaldı.

OTOMOBİLLERDE DE SİGARA İÇMEK YASAKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, otomobillerde sigara içenlere değinerek, “Yazılı kayda girmek suretiyle artık araçlarda şoför de sigara içemeyecek. Arkada oturan vatandaşlar da sigara içemeyecek” diye konuşmuştu.