Zamdan sonra elektrik faturanıza ne olacak?

Elektriğe yapılan yeni zamla birlikte 100 kilovatsaat elektrik enerjisinin ücreti 71 TL oldu. İstanbul Avrupa yakasına elektrik veren CK Elektrik'in verilerine göre; Elektriğin perakende fiyatına yüzde 14.9 zam gelirken evinde buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, ütü, saç kurutma makinesi, fırın, laptop, telefon şarjı, su ısıtıcısı ve en az üç adet led ampul kullanan bir kişi ayda ortalama 161 kilovatsaat elektrik enerjisi tüketiyor. Bu kişi zamdan önce ayda 100 TL elektrik faturası ödüyordu. Şimdi bu fatura 115 TL'ye çıktı.

230 KİLOVATSAAT 162 TL’YE ÇIKTI

49 inç LCD TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, ütü, saç kurutma makinesi, klima, fırın, mikrodalga fırın, laptop, aspiratör, telefon şarjı, su ısıtıcısı, tost makinesi ve üç klasik ampul kullanan bir aile ise evinde ayda 230 kilovatsaat elektrik tüketiyor.

Bunun için şu an ödenen ücret 140 TL. Şimdi bu ailenin ödeyeceği elektrik faturası ayda 162 TL'ye çıktı.

EN FAZLA ELEKTRİĞİ ÜTÜ TÜKETİYOR

Yukarıdaki aile örneğinden yola çıkarsak hanede en fazla elektriği kullanım sıklığı da göz önünde bulundurularak ütü tüketiyor! Ütü yılda kullanım sıklığına göre 500 kilovat saat elektrik tüketiyor. Ütünün yıllık elektrik tüketimi için masrafı 308 TL'den 354 TL'ye çıktı! Hesapta ütünün haftada iki defa kullanıldığı varsayılıyor.

EN AZ ELEKTRİĞİ TELEFON ŞARJI TÜKETİYOR

Cep telefonunun günde en az bir kez bir saat şarj edildiği hesaplandığında cep telefonu şarjı yılda 1.3 kilovatsaat elektrik harcıyor. Yıllık masrafı ise 0.83 TL oluyor.