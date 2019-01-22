Zengin-fakir uçurumu büyüdü

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporu bugün Davos'ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'ne damgasını vuracak gibi görünüyor. Rapora göre, 2018 yılında dünyadaki 3.8 milyar insanın serveti yüzde 11 oranında azaldı. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yani 3.4 milyar insan günde 5.5 dolardan daha az parayla yaşamak zorunda kalıyor. Sayıları ikiye katlanan milyarderler ise her gün servetlerine servet katıyor. Geçen yıl dünyadaki milyarder sayısı ikiye katlanarak 2.208'e ulaştı. 2008 yılındaki finansal krizde bu sayı 1.125'ti. Bu kişilerin servetlerindeki artış bir günde 2.5 milyar doları buluyor. Dünyanın en zengin 26 kişisinin serveti, en fakir 3.7 milyar insanın servetine eşitlendi. 2017 yılında bu sayı 42 kişiydi. Yani geçen yıl en zenginler servetlerini daha da artırmayı başardı. Ancak buna rağmen fakirlerin geliri yüzde 11 oranında geriledi.

ÖFKE GİDEREK BÜYÜYOR

Rapora göre, eğer zenginlerden ödedikleri verginin yüzde 0.5'i kadar daha fazlasını ödemeleri istense, dünyadaki 262 milyon çocuk daha okuyabilir ve sağlanacak sağlık hizmetleriyle 3.3 milyon insanın hayatı kurtulabilir. Geçen yıl serveti 140 milyar dolara yükselerek “dünyanın en zengin insanı” unvanını Bill Gates'ten alan Jeff Bezos'un servetinin sadece yüzde 1'i Etiyopya'da yaşayan 105 milyon insanın sağlık bütçesini karşılayacak düzeyde.

Raporda, zengin ve fakirler arasında giderek açılan uçurumun yoksullukla mücadeleye ve ekonomilere zarar verdiği vurgulandı. Oxfam İcra Direktörü Winnie Byanyima “Dünyadaki yoksul insanların öfkesi giderek artıyor” dedi. Byanyima, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerindeki eşitsizliği giderek artıran ve zenginlerden az vergi alan hükümetleri uyardı.

ZENGİN AZ VERGİ VERİYOR

“Süper zenginler ve şirketler on yıl öncesine göre daha az vergi ödüyorlar” denilen raporda, öğretmensiz çocukların ve ilaçsız hastanelerin giderek arttığına dikkat çekildi. Bölük pörçük özel sağlık hizmetleriyle yoksul insanları cezalandırırken zengin insanlara ayrıcalık tanıdığı vurgulanan raporda, “Dünyada her gün 10 bin kişi sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için hayatını kaybediyor” denildi.

Dünyada tepki artıyor

ABD'de Demokrat Parti'den Kongre'ye seçilen en genç üye olan Alexandria Ocasio-Cortez'in bu ayın başında “Ultra zenginlerden yüzde 70 vergi alınsın” önerisi oldukça ses getirmişti. Fransa'da da Sarı Yelekliler, hükümete karşı başlattıkları eylemlerde zenginlerin vergilerinin indirilmesine karşı çıkmıştı.