Zeytinin tavan fiyatı belli oldu 12,60 TL

2019-2020 Ürün alım kampanya öncesi Marmarabirlik'te son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor. Rekolte beyan alımları 14 Ekim'de sona erecek. Kooperatif yetki ve sorumluluğunda alımlara 21 Ekim tarihinden itibaren başlanabilecek. 11 Ekim'de Marmarabirlik Genel Müdürlük binasında Kooperatif Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan Kooperatifler Koordinasyon toplantısında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanları alım planımızdan çok uzak. Toplamda 81 bin ton rekolte beyanı bekliyoruz” dedi.

AVANS FİYATI TAVAN 12,60 TL TABAN FİYATI 5,20 TL

Satışlar ve mevcut stok durumu göz önüne alınarak , ihtiyaç olan miktar kadar ürün alacaklarını bildiren Asa; “Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarının tamamının alınması ne fiziki olarak ne de mali olarak mümkün değildir. Yapılan genişletilmiş koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda 42 bin 500 ton ürün alım planı yapılmıştır. Ortaklardan alınacak olan ürün bedellerinin %50'si peşin, ödeme takviminin geri kalanı kısmı kampanya sonunda belirlenecek. Geçtiğimiz yıl fiyatları 2019/2020 ürün alım kampanyasında avans fiyat olarak belirlendi. Buna göre ; Tavan fiyat 180 dane 12.60 TL, Taban fiyat 350 dane 5.20 TL'den avans olarak alınacak. Ayrıca 350-380 Barem arası ezmelik olarak alınacak olup, fiyatları ise piyasa koşullarına göre belirlenecektir.”diye konuştu. Asa, “Bu riskli bir yol. Piyasa koşulları gözlemlenecek. Artış olursa üzerine ilave etmek çok kolay” dedi.

ALIM PLANI İÇİN ORTAK KARAR

Sınırsız alımın mümkün olmadığını, bu yılın hata yapılacak bir yıl olmadığına dikkat çeken Hidamet Asa, “Sınırsız ve plansız bir alım yapılması söz konusu değildir. Son iki yılda ortaklarımızı desteklemek üzere 102 bin bin ton ürün alımı yapıldı. Bu kampanya döneminde 42 bin 500 ton ürün alım planı yapıldı. Sebebinin ise stoklarımızda geçtiğimiz yıldan orta ve ince daneli ürünün yeterince olması ve 5 TL’ye alınan ürünün bugün üretici havuzunda 3 TL'ye satılmasıdır. Marmarabirlik'in depolama kapasitesi belli, gelen rekolte beyanı belli, Birliğin nakit imkanı da belli. Ortaklarımızın mağdur olmaması için tüm imkanlar fazlasıyla zorlanmıştır” dedi.

KISITLAMAYI KOYAN ORTAĞIMIZ

Ucu açık bir alım politikasının Marmarabirlik'e büyük zarar vereceğini vurgulayan Hidamet Asa sözlerini şöyle sürdürdü: “2019/2020 Ürün alım kampanyasını hem sınav hem de fedakarlık yılı olarak görüyoruz. Mevcut rekolte beyanlarına baktığımızda, kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Marmarabirlik için zarar demek, ürün alımlarında kredi kullanmak ve geçmişe geri dönmek demektir. Kısaca karanlık yarınlar demektir. 2014 yılında değişen Anasözleşme gereğince Kooperatiflerin zarar etmesi durumunda ortakların ek ödeme yükümlülüğü olduğunun bilinmesi gerekir”

5 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE TAVAN FİYATI

Göreve geldikleri 2010 yılından bu yana kota uygulaması yapılmadığının altını çizen Başkan Asa, “Ortaklarımıza bir aydan bu yana sürekli anlatıyoruz. Ne yazık ki sonuç değişmedi.Afaki rakamlarda rekolte beyanı vererek kotayı ortaklarımız koymaktadır. Ortakların teslimat hakkı belirlenirken, yapılacak olan uygulama ortaklarımızın kooperatifine son 5 yılda teslim etmiş olduğu ürün miktarına göre belirlenecektir. Kısaca önceki yıllarda ne kadar ürün verdiyseniz o kadar teslimat hakkınız olacak. Kooperatifine geçmiş yıllarda ürün teslim etmeyen ortaklarımız kısıtlamadan etkilenmiş olacak ama bunun başka bir yöntemi yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda , Kooperatif Başkanları da hep birlikte bu zor yılın üstesinden geleceklerini ifade ettiler.