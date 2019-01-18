Ziraat Bankası çalışma saatleri 2019 – Ziraat Bankası hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Ziraat Bankası’nın şube sayısı 2017 yılı itibariyle 2979, çalışan sayısı ise 24.374’tir. Ziraat Bankası çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ziraat Bankası hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Ziraat Bankası çalışma saatleri 2019…

Ziraat Bankası mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Ziraat Bankası sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Ziraat Bankası 09:00-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Ziraat Bankası çalışma saatleri 2019…

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Ziraat Bankası hafta içi mesaisi sabah saat 09:00'da başlar. Saat 12:30'da öğle tatilinine giren Ziraat Bankası 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:30'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ziraat Bankası Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası Merkez Şubesi, Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:6 06107 Altındağ / Ankara adresinde faaliyet göstermektedir.

Ziraat Bankası iletişim numaraları: 0850 220 00 00 ve 444 00 00

ZİRAAT BANKASI’NIN TARİHÇESİ

Ziraat Bankası, T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi olarak 1863 yılında Ahmet Şefik Mithat Paşa tarafından Pirot Kasabası ‘nda kuruldu. Ziraat Bankası Türk geleneklerinde yerini hiç kaybetmeyen karşılıklı yardımlaşma esasına göre imece geleneğinden esinlenerek kurulmuştur.

Ziraat Bankası 1867 yılında “Memleket Sandıkları Nizamnamesi” kanununun yürürlüğe girmesi ile Osmanlı Devleti’nin her tarafına Sandıklar ile faaliyete başlamış olup uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde hizmetini vermiştir.

Ziraat Bankası’nın resmen kuruluş tarihi ise 15.08.1888’dir. Bu tarihte Menafi Sandıkları kaldırılarak yerine modern bir finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası kurulmuştur.

Ziraat Bankası, Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’ndan yenilmiş bir şekilde ayrılması ve ülkenin işgal edilmesi ile birlikte işgal edilen tüm topraklarda bulunan şubeler Yunanlıların İzmir ‘de kurmuş oldukları Ziraat Bankası İdare Merkezi'ne bağlanmıştır.

1920'de TBMM'nin açılmasıyla, şubeler Ankara'ya bağlandı. 1924 yılında çıkarılan kanunla, Ziraat Bankası, Anonim Şirket haline getirildi. Ziraat Bankası en büyük sıçramasını ise 1975 yılında Hamburg'da bir temsilcilik açması ile gerçekleştirdi. Aynı zamanda Kıbrıs'ta da 3 şube açıldı.

Ziraat Bankası 1988 yılında çiftçiye destek vermeye başlayarak tarımı desteklemeye yönelik ilk çalışmalarını yapmaya başladı. Banka, ilk kredi kartını ise 1989 yılı itibariyle verdi. Bu yılda tüketici kredileri verilmeye başlanıp, altın alım satımı da yapılmaya başlandı. Bankanın bu yılda ilk yatırım fonu da kuruldu. 2001 yılında Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası ile birlikte birleşti. Birleşme sonundaysa Emlak Bankası kapatıldı.

Ziraat Bankası'nın şube sayısı 2017 yılı itibariyle 2979, çalışan sayısı ise 24.374'tür.

Ziraat Bankası yurtdışı şubeleri ve temsilcilikleri:

New York Şubesi, Londra Şubesi, Bulgaristan Yöneticiliği, Bağdat Şubesi, Tiflis Şubesi, KKTC Yöneticiliği, Erbil Şubesi, Yakın Doğu Üniversitesi Şubesi, Lefkoşa Şubesi,

Akdoğan Şubesi, Karakum Şubesi, Girne Şubesi, Güzelyurt Şubesi, Gazimağusa Şubesi, Karaoğlanoğlu Şubesi, İskele Şubesi, Atina Şubesi, Gönyeli Şubesi, Rodos Şubesi, Gümülcine Şubesi, İskeçe Şubesi, Cidde Şubesi ve Tahran Temsilciliği