Ziraat Bankası kredi kartı kampanyası: Borç yapılandırması şartları neler?

Ziraat Bankası borç yapılandırma kredisi Türkiye'de gündem oldu. Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar 1.20 olacak. Peki Ziraat Bankası kredi kampanyasında aranan şartlar neler?

Ziraat Bankası kredi kartı borcu olanlara uygun faiz vererek borçlarını yapılandırıyor. Kredi kartı borçluları için oluşturulan paketin ismi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi’ olarak açıklandı. Vatandaş Ziraat Bankası borç yapılandırma kredisinin faiz oranlarını ve ödeme tablosunu merak ediyor. İşte detaylar…



Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır.

Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

31 ARALIK 2018'E KADAR OLAN BORÇLAR KAPSAMDA

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir.”

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