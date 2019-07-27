Zorlu dönem ama yatırımcı için fırsat

Alman teknoloji devi Bosch'un Türkiye'de Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye'de zorlu bir dönemden geçildiğini ancak bunun bir fırsat olduğunu belirterek bir ülkeye yatırımın da böyle zamanlarda yapılacağını vurguladı. Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında bir araya gelen Steven Young, hem global rakamları paylaştı hem de Türkiye ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'de faaliyetlerine kesintisiz devam ettiklerini belirten belirten Young, global olarak da teknolojik devrimin yaşandığı sanayide herşeyin akıllanmaya başladığını hatırlatarak şirketlerin yeni çağa hazır olmasını önerdi.

Bosch Türkiye'nin geçen yıl olumsuzluklara karşı başarılı bir performans gösterdiğini aktaran Steven Young şirketle ilgili bazı rakamları paylaşırken, “Geçen yıl 19 milyar liranın üzerinde satış geliri elde ettik. TL bazında yüzde 26'lık ciro büyümesi gerçekleşti. İhracat gelirimiz ise 12.1 milyar lira oldu. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.5'ini Bosch Grubu gerçekleştiriyor. 17 bin 59 kişiyi istihdam ediyoruz. Geçen yıl 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl da 1.2 milyar liralık yatırım planlıyoruz” dedi. Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı da olan Young, bugünlerde sıkca gündeme gelen Volkswagen'in Türkiye'deki olası yatırımıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Bosch Grubu, Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. 1970'li yıllardan beri de Türkiye'de üretimimiz var. Mercedes, Siemens, Bosch gibi Alman devleri yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Volkswagen yatırım için Türkiye güçlü bir aday.”

İÇ PAZAR SIKINTILI

Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapmasının kendilerini mutlu edeceğini belirten Young, “Volkswagen, Bosch'un en büyük müşterisi. Bosch bir ülkede yatırım kararı verirken, üretim performansı, iç ve bölgesel pazarın durumu, ihtiyaç duyulan yan sanayinin gücü, nüfusun yapısı, üniversite ve meslek okulu mezunu insan kaynağı kalitesi olmak üzere beş kritere önem verir. Bu kriterlere göre Türkiye, iç pazarda son dönemde yaşanan sıkıntılar dışında tüm kriterleri tutturuyor. Bu yüzden bana göre Türkiye'ye yatırım için iyi bir zaman” ifadelerini kullandı.

Konutlar ve şehirler akıllanıyor

Dünyanın önemli değişimden geçtiğini kaydeden Steven Young, “Otomobiller elektrikli ve sürücüsüz oluyor. Evler ve şehirler akıllanıyor. Akıllı fabrikalar artıyor. Bu değişime öncülük eden Bosch, son birkaç yılda, bir sanayi işletmesinden önde gelen global nesnelerin interneti şirketine dönüştü. Dünya genelindeki 400 binin üzerindeki çalışanımızın 27 bini yazılım mühendisi” dedi. Bosch'un 5 yapay zeka merkezi bulunduğunu kaydeden Young, “Almanya'nın siber vadisi olarak bilinen Tübingen'de bir merkez daha kuracağız” diye konuştu.

Çocuğunuz sürücüsüz araca binsin mi?

Steven Young, yaptıkları bir anketin verilerini okurlarımız için paylaşıyor. “Çocuğunuzun okula otonom araçla gitmesine güvenir miydiniz” sorusuna Almanlar yüzde 11 ile evet diyor. Türklerde bu oran yüzde 25'te. Brezilya ise yüzde 50 ile otonoma en çok güvenen ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sorulan “Boğazdaki köprülerden birinde ellerinizi bırakarak manzarayı izler misiniz” sorusunun yanıtı ise fazla şaşırtmadı. Türklerin yüzde 60'ı araçta ellerini bırakıp manzarayı izlemeyi tercih edebiliyor.