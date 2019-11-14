Devlet'in mülk sahipleri için zorunlu kıldığı DASK yani Doğal Afet Sigortası Kurumu sigortası, deprem ve sonrasında oluşabilecek tüm doğal afetleri kapsayan bir sigortadır. Her yıl yenilenen DASK poliçeleri, taşınmaz mülkün bulunduğu bölgeye ve taşınmazın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Özellikle son dönemlerde Zorunlu Deprem Sigortası DASK için yapılan araştırmalar oldukça büyük bir artış gösterdi. Tüm vatandaşlar DASK hakkında çeşitli araştırmalar yapmakta. Merak edilen en önemli konulardan biri de poliçe fiyatları. Peki, Zorunlu deprem Sigortası fiyatları ne kadar oldu? Dask fiyatları 2019 yılı için ne kadar oldu? İşte vatandaşların merak ettiği bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekleri haberimiz…

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR OLDU? DASK FİYATLARI 2019 YILINDA NE KADAR?

Her yıl yapılması zorunlu olan deprem sigortası asgari prim tutarlarına 2019 yılı için zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan son zamlardan sonra, asgari prim tutarı deprem risk bölgesine göre;

-Birinci bölge 110 TL'den

-İkinci bölge 80 TL'den

-Üçüncü bölge 60 TL'den

-Dördüncü bölge 50 TL'den ve

-Beşinci bölge 40 TL'den az olmayacak. Bu fiyatlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira şeklindeydi.

Taşınmaz mülkün inşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda Zorunlu Deprem Sigortası tarife fiyatı yüzde 10 artırılacak.

Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda Zorunlu Deprem Sigortası tarife fiyatı yüzde 10 indirilecek.

Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda Zorunlu Deprem Sigortası tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek.

Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar ise dâhil edilmeyecek.

Tüm bunların dışında Zorunlu Deprem Sigortası poliçe süresinin sonunda sigortayı en geç 30 gün içinde yenileyenler için ise, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.